NBA: Anthony Edwards es baja por inflamación en la rodilla derecha

Anthony Edwards, estrella de los Minnesota Timberwolves de la NBA , se perderá los próximos partidos debido a una inflamación en la rodilla derecha, justo cuando el equipo se encuentra en plena lucha por un puesto en los playoffs de la Conferencia Oeste.

Los Timberwolves anunciaron antes de su partido del martes contra los Phoenix Suns que Edwards sería reevaluado en una o dos semanas, luego de que el base, en su sexto año en la liga, se sometiera a una resonancia magnética. Esto significa que Edwards se perderá al menos cuatro partidos, ya que los Timberwolves jugaron cuatro encuentros en un lapso de seis días. Una ausencia de dos semanas le costaría siete partidos.

Edwards terminará la temporada con el menor número de partidos jugados en su carrera, tras haberse perdido ya cuatro encuentros por una distensión en el isquiotibial derecho y un total de seis partidos en tres periodos diferentes por una persistente lesión en el pie derecho.

Edwards, que disputó 79 partidos en cada una de las tres temporadas anteriores, promedia 29,5 puntos por partido, la mejor marca de su carrera. Minnesota llegó al martes empatado en el quinto puesto de la Conferencia Oeste con los Denver Nuggets, dos partidos por delante de los Suns en la lucha por evitar el Torneo de Play-In.

FUENTE: NBA