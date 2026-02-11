NBA NBA -  11 de febrero de 2026 - 07:55

NBA: Brandon Ingram reemplazará al lesionado Stephen Curry en el All Star Game

Brandon Ingram de los Raptors reemplaza al lesionado Stephen Curry en el Juego de Estrellas de la NBA de 2026.

NBA: Brandon Ingram reemplazará al lesionado Stephen Curry en el All Star Game

NBA: Brandon Ingram reemplazará al lesionado Stephen Curry en el All Star Game

FOTO: Raptors

El alero de los Toronto Raptors de la NBA, Brandon Ingram, ha sido nombrado por el comisionado de la NBA, Adam Silver, para reemplazar al lesionado base de los Golden State Warriors, Stephen Curry, con los USA Stripes para el Juego de las Estrellas de la NBA de 2026. El 75.º Juego de las Estrellas de la NBA se celebrará el domingo 15 de febrero a las 17:00 h (hora del este) en el Intuit Dome de Inglewood, California, y se transmitirá por NBC y Peacock.

Reemplazo en el All Star NBA

Ingram, de 2,03 m, ha conseguido su segunda selección al All-Star de la NBA, la primera desde la temporada 2019-20, cuando también fue nombrado Jugador de Mayor Progreso de Kia NBA. En su décima temporada en la NBA, promedia 22 puntos, 5,8 rebotes y 3,7 asistencias en 52 partidos. Ingram ocupa el puesto 16 en la NBA con 1143 puntos totales, destacando 33 partidos con 20 o más puntos.

Ingram ha ayudado a Toronto a lograr un récord de 32-22, el quinto puesto en la Conferencia Este. Se une al base-alero de los Raptors, Scottie Barnes (USA Stars), y al entrenador Darko Rajakovi (World Head Coach) en el Juego de las Estrellas de la NBA.

Curry no podrá participar en el Juego de las Estrellas de la NBA debido a un síndrome de dolor patelofemoral derecho. Fue elegido titular, lo que supone su duodécima selección para el Juego de las Estrellas de la NBA.

El Juego de las Estrellas de la NBA contará con dos equipos de jugadores estadounidenses (USA Stars y USA Stripes) y un equipo internacional (World), que competirán en un minitorneo de todos contra todos con cuatro partidos de 12 minutos.

FUENTE: NBA

En esta nota:
Seguir leyendo

NBA: Enfrentamiento entre Pistons y Hornets termina con 4 expulsados

NBA: Nikola Jokic supera a Oscar Robertson en triples dobles

NBA: Luka Doncic se someterá a resonancia tras molestias en el tendón de la corva izquierdo

Recomendadas

Últimas noticias