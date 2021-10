NBA: Carmelo Anthony superó a Moses Malone en puntos

Con un triple en el tercer cuarto el domingo contra los Memphis Grizzlies, Carmelo Anthony saltó a Moses Malone (27,409) por el noveno lugar en la lista de anotadores de todos los tiempos. Terminó con 28 puntos en la victoria por 121-118 y ahora está detrás de la leyenda de los Lakers y miembro del Salón de la Fama Shaquille O'Neal (28,596 puntos) por 1,174 puntos para el puesto No. 8 .

"Sigo diciendo que es un honor y una bendición estar en esa lista y pasar a Moses (Malone) por lo que hizo por el baloncesto", dijo Anthony, la tercera selección general del draft de 2003, después de la victoria del domingo. “Es difícil expresarlo con palabras. Que todavía estoy aquí y haciéndolo, eso es lo que me emociona, que 'estoy aquí en el año 19 y estoy haciendo lo que puedo hacer'. Todavía me apasiona el juego, y todavía me apasiona venir a trabajar y mejorar ".

Carmelo Anthony, el campeón anotador de la NBA 2012-13 (28,7 puntos por partido), ha registrado ocho temporadas con promedios de al menos 25 puntos. Incluso cuando ingresa a una tercera temporada completa de juego en el banco, Anthony tiene un promedio de carrera de 23.0 puntos por partido con un 44.7% de tiros, incluido un 35.4% de 3.

Su compañero de equipo de los Lakers y amigo LeBron James estaba sentado en el banco junto a Anthony, de 37 años, cuando se escuchó un video tributo para honrar su último hito y los fanáticos corearon "¡Melo!"

"Creo que siempre es más dulce cuando ganas y aún más dulce cuando simplemente sucede de manera orgánica", dijo James sobre el hito de Anthony. “Estaba jugando al baloncesto de ritmo y fluidez. Pasar al noveno lugar de todos los tiempos en la clasificación de puntuación es especial. Por lo general, cuando algunos de mis amigos tienen este tipo de logros, les envío un mensaje de texto, los llamo o les hago Facetime y pongo algo en las redes sociales. En este caso, tengo que hacerlo en persona porque ahora es mi compañero de equipo. Tengo que hacerlo en persona. Eso lo hizo especial para mí ".

