NBA: Charlotte Hornets firman a LiAngelo Ball

El presidente de operaciones de baloncesto y gerente general de los Charlotte Hornets de la NBA , Mitch Kupchak, anunció hoy que el equipo ha fichado al delantero LiAngelo Ball . Según la política del equipo, no se revelaron los términos de los acuerdos.

Pero se habla de un contrato no garantizado para la G League que le permitirá ser elegible en el draft del 23 de octubre para tal competición.

El hermano de Lonzo y LaMelo, dos bases que ya demostraron todo su talento en la NBA, intenta hacerse un lugar en la liga mediante la NBA Summer League.

Ball apareció en cinco juegos con los Charlotte Hornets en la MGM Resorts Summer League 2021 en Las Vegas, donde promedió 9.6 puntos, 2.0 rebotes y 1.6 robos en 17.4 minutos por juego. Jugó una temporada profesionalmente en el extranjero durante la temporada 2017-18, registrando promedios de 12,6 puntos y 2,9 rebotes en 21,6 minutos por partido en 14 partidos con BC Prienai.

La lista de los Hornets actualmente es de 19 jugadores.

Dificultad en su pasado

La vida como deportista de LiAngelo no ha tenido el mismo éxito que la de sus hermanos. Debía asistir a UCLA como su hermano Lonzo, pero fue suspendido después de ser sorprendido robando en China y terminó abandonando el programa. Después de eso, Ball jugó en algunas exhibiciones con LaMelo para el Prienai de la Liga de Baloncesto de Lituania, pero no destacó como el actual jugador de los Hornets, y no se ganó ningún contrato profesional.

En 2020, le llegó la oportunidad cuando firmó un contrato de G-League con los Oklahoma City Blue, pero unos días después la competición se canceló por la pandemia del COVID-19 y nunca jugó para ellos. Terminó firmando un contrato para el training camp de los Detroit Pistons pero sufrió una lesión en el tobillo que no le permitió disputar ningún juego.

FUENTE: NBA