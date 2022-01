NBA: Damian Lillard es baja por lesión abdominal

Lillard será reevaluado la próxima semana y no jugará contra Miami Heat ( 5 de enero ), Cleveland Cavaliers ( 7 de enero ) y Sacramento Kings ( 9 de enero ). Su primera victoria del lunes por 136-131 contra Atlanta por razones de manejo de lesiones y lidiaba con una lesión abdominal del 30 de noviembre al 12 de diciembre, perdiéndose cinco juegos durante ese lapso. También se enfrentó a una lesión en la parte inferior del abdomen a principios de 2021.

Esta temporada, Lillard promedia 24.0 puntos, 4.1 rebotes y 7.3 asistencias por juego, ubicándose en el puesto 11 en la NBA en anotaciones y en el décimo en asistencias. Los Blazers están 14-22 y No. 12 en la Conferencia Oeste , pero están a solo 4 1/2 juegos de los lugares No. 5 o No. 6.

FUENTE: NBA