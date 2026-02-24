NBA: Dejounte Murray listo para su vuelta con los Pelicans

El inminente regreso de Dejounte Murray a la alineación de los New Orleans Pelicans en la NBA se produce en medio de una creciente incertidumbre que el ex base All-Star preferiría ignorar.

El régimen de la gerencia que adquirió a Murray hace dos veranos ya no existe.

En espera de su vuelta a lasa duelas en la NBA

Murray, de 29 años, ha pasado la mayor parte de los últimos 13 meses recuperándose de una rotura del tendón de Aquiles derecho. Y su equipo, en reconstrucción, se encuentra cerca del final de la clasificación de la Conferencia Oeste, con pocas esperanzas de llegar a la postemporada.

"Hay muchas excusas para que un tonto diga: 'No, no voy a jugar'. Y yo soy todo lo contrario", dijo Murray después del entrenamiento del lunes, cuando también afirmó que se sentía listo para jugar el martes por la noche en casa contra los Golden State Warriors.

"Todo lo que he pasado, todo lo que paso, lo uso para echar leña al fuego", continuó Murray, señalando que le pagarán de todos modos y que podría haber optado por más descanso y recuperación al negarse a jugar en los últimos 24 juegos de los Pelicans.

"Pero a mí me encanta el juego y me pongo en posición de poder decir que quiero salir a jugar no solo para mi familia y mi organización, sino también para la ciudad de Nueva Orleans", dijo Murray, señalando con el dedo una trayectoria ascendente mientras agregaba: "Siento que mi mejor baloncesto está por delante de mí.

"No me importa el dinero. No me importa la fama ni el estilo de vida", dijo Murray. "Me encanta este deporte y voy a darle todo lo que pueda hasta que termine".

Nueva Orleans adquirió a Murray antes de la temporada pasada en un intercambio que envió a Dyson Daniels, Larry Nance Jr., Cody Zeller y dos selecciones de primera ronda (2025 y 2027) a Atlanta.

Ese intercambio fue realizado por David Griffin, ex vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto de los Pelicans, quien fue despedido después de la temporada pasada y reemplazado por Joe Dumars .

Dumars procedió a utilizar su primera selección del draft para seleccionar al aparente heredero de Murray, Jeremiah Fears, quien fue seleccionado séptimo procedente de Oklahoma.

FUENTE: NBA