NBA: los Washington Wizards incorporan a Deandre Ayton en un intercambio con los Angeles Lakers.

Los Angeles Lakers continuaron el viernes con la renovación de su juego interior, y según los informes, traspasaron a Deandre Ayton a los Washington Wizards.

Según Shams Charania de ESPN, los Wizards enviarán a Jaden Hardy y dos selecciones de segunda ronda (2031 y 2032) a los Lakers a cambio de Ayton. Antes de que comenzara la agencia libre, Ayton ejerció su opción de contrato para la temporada 2026-27, pero los Lakers prescindieron del ex número 1 del draft tras una sola temporada. En la temporada 2025-26, Ayton promedió 12.5 puntos, 8 rebotes y 1 tapón por partido en 72 encuentros (todos como titular) con los Lakers.

Detalles del intercambio entre los Angeles Lakers y Washington Wizards

Los Wizards reciben:

Deandre Ayton

Los Lakers reciben:

Jaden Hardy

Selecciones de segunda ronda en 2031 y 2032

Ayton cambia de equipo por segunda vez en dos temporadas bajas. El verano pasado, los Lakers lo ficharon después de que los Portland Trail Blazers rescindieran su contrato. Su temporada con los Lakers fue quizás más recordada por un partido que jugó en enero contra Toronto.

Ayton se convirtió en uno de los dos únicos jugadores en la historia de los Lakers en lograr un 10 de 10 en tiros de campo y 13 rebotes, uniéndose a Wilt Chamberlain (11 de marzo de 1969) y Mitch Kupchak (20 de noviembre de 1981) como los únicos en conseguirlo en la historia de los Lakers.

En Washington, Ayton se unirá a una rotación de jugadores altos que incluye a Anthony Davis (quien también fue la primera selección general del draft), Alex Sarr (quien fue la segunda selección en 2024) y AJ Dybantsa, la primera selección general del draft (seleccionado en el Draft de 2026).

FUENTE: NBA