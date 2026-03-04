NBA: El nicaragüense Norchad Omier y un debut histórico

Norchad Omier, jugador de Los Angeles Clippers de la NBA , debutó este lunes con la franquicia angelina y se convirtió en el primer nicaragüense en debutar en la liga estadounidense de baloncesto.

Omier (Bluefields, 2001) disputó un total de 2:51 minutos y, aunque no pudo anotar ningún punto, sí fue capaz de capturar su primer rebote en la NBA, y se erigió en el 'latino' número 72 en disputar un partido en la considerada mejor liga del mundo.

El pasado febrero, el ala-pívot de 2,05 metros de altura fue firmado por el equipo californiano a través de un contrato dual, con el que alternará partidos con los propios Los Angles Clippers y con los San Diego Clippers, equipo filial en la liga de desarrollo NBA G-League.

Estreno en la NBA

Un gran paso para su carrera a sus 24 años, tras no ser elegido en el 'draft' de la NBA del 2025. Pese a dejar buenas sensaciones ese verano con los Cleveland Cavaliers durante la liga de ese momento, no consiguió un contrato en la NBA y pasó a la liga de desarrollo con su filial, los Cleveland Charge, antes de su posterior salto al conjunto angelino el mes pasado.

Formado en Estados Unidos, inició su andadura universitaria con los Arkasas State Red Wolves, donde permaneció dos años y fue galardonado con el 'Freshman del Año' de la Sun Belt Conference, en su primera campaña, y con el premio al Mejor Jugador del Año de la conferencia en el segundo.

El camino

En 2022 decidió dar el salto a los Miami Hurricanes, donde estuvo otras dos temporadas, antes de jugar su último año universitario para Baylor en 2025.

Considerado como uno de los grandes proyectos del baloncesto nicaragüense, el pasado verano vistió la camiseta nacional de su país en su primera gran cita internacional, la FIBA AmeriCup disputada en Managua, donde acaparó todas las luces del equipo anfitrión.

Aunque no consiguió que Nicaragua, encuadrada en el grupo C junto a República Dominicana, Argentina y Colombia, pasase de la primera fase, el interior fue uno de los nombres propios del torneo al promediar de media 22,3 puntos 18,3 rebotes, 6 asistencias y 37,3 valoración.

Debido a sus compromisos profesionales con la NBA, el jugador no pudo ser convocado por el seleccionador nicaragüense, el portorriqueño David Rosario, para la segunda ventana de clasificación al Mundial de Catar 2027, donde la selección centroamericana se midió a México y República Dominicana, perdiendo ambos compromisos.

En su última rueda de prensa al frente de Nicaragua, puesto al que llegó en el 2021, Rosario se despidió pero advirtió del gran potencial del baloncesto en el país para los próximos 30 años, donde se prevé que Omier sea el principal referente.

"Estoy contento con todos estos chicos. (...). Nicaragua tiene baloncesto por los próximos 30 años. Esa ha sido mi mayor contribución, aparte de los campeonatos y medallas. Hay una generación con mucho talento que le va a dar la oportunidad de competir con otras potencias", afirmó.

Con Nicaragua como cuarta clasificada y sin sumar ni una victoria en el grupo A de clasificación, junto a República Dominicana, Estados Unidos y México, queda por ver su Omier podrá estar en la próxima ventana y en los próximos compromisos internacionales de los suyos, ahora como jugador de la NBA.

FUENTE: EFE