Raúl Asencio, Thibaut Courtois y Rodrygo, bajas del Real Madrid vs Alavés

El Real Madrid completó este lunes su última sesión preparatoria antes del retorno a la competición, tras la eliminación el pasado miércoles ante el Bayern Múnich en la Liga de Campeones, y apuntaló su puesta a punto para recibir al Alavés este martes en LaLiga.

Sólo tres jugadores no formaron parte de la sesión. Los tres lesionados. El defensa Raúl Asencio, que sufre una enterocolitis bacteriana; el portero Thibaut Courtois y el atacante brasileño Rodrygo Goes, que se recuperan de sus respectivas dolencias físicas.

Raúl Asencio, Thibaut Courtois y Rodrygo, siguen fuera

El meta sufre una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho y no juega desde marzo mientras que Rodrigo, con la rotura del ligamento cruzado, tiene muchos meses por delante antes de volver a los terrenos de juego.

El resto de futbolistas estuvo a las órdenes de Álvaro Arbeloa en una práctica que comenzó con ejercicios de movilidad, velocidad de reacción y rondos y después ejecutaron un trabajo más táctico y de posesión.

La jornada acabó con un partido entre los miembros de la plantilla antes de acentuar las finalizaciones de jugadas y los lanzamientos de faltas.

El Real Madrid recibe al Alavés en la trigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) casi una semana después de su eliminación de la Liga de Campeones y para disputar el tramo final de la temporada, siete partidos, sin apenas objetivos por delante. Ni la Copa del Rey, fuera de Europa y a nueve puntos del Barcelona cuando quedan siete jornadas por jugar en la competición liguera.