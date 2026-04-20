LPF: ¿Qué equipos tienen posibilidad de clasificar en la Conferencia del Este?

La conferencia del Este parece definir todos sus cupos en la ultima jornada del clausura LPF 2026 con una clasificación justa entre el primer puesto y el quinto. La lucha por la permanencia en el torneo obliga a clubes mas solventes a forzar su clasificación hasta la ultima jornada.
Le sigue Alianza FC con 23 puntos, los de Jair Palacios llevan dos jornadas firmando un empate en ambos partidos por 1-1, dos victorias lo colocarían directamente en la siguiente ronda, no sin antes enfrentarse en casa a un urgido Árabe Unido para luego visitar a un rezagado Sporting SM.
Tauro Fc comparte puntos con su similar de Umecit FC, ambos equipos se disputan de forma directa una posible tercera plaza a espera de lo que haga Alianza FC para luego definir de forma directa su boleto cuando se enfrenten el siguiente sábado 2 de mayo.
¿Qué pasará con Árabe Unido y Sporting SM en LPF?
El Árabe Unido de Colón le pisa los talones a tercer y cuarto puesto que lo separan de un punto (20) a falta de enfrentarse al Alianza FC de visita quien necesitaría derrotar para seguir con las aspiraciones de clasificarse a la siguiente fase de la eliminatoria.
Por otra parte, 15 puntos colocan al Sporting SM al ultimo lugar sin aspiraciones de clasificar y pensar en el torneo apertura, los últimos partidos no le han favorecido a los 'académicos' ya que, registran 4 derrotas en cincos partidos.
Su siguiente partido es con Tauro Fc de local el sábado 25 de Abril.