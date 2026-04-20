Vitinha sufre inflamación en la talón derecho a una semana de enfrentar al Bayern Múnich

Las alarmas se han encendido en el PSG por la lesión que obligó este domingo a abandonar de forma prematura al portugués Vitinha el duelo contra el Lyon, a una semana de la ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich.

El club comunicó este lunes que Vitinha sufre "una inflamación en el talón derecho" que le obligará a "permanecer bajo cuidado los próximos días", sin precisar la duración de la convalecencia.

El jugador, clave en el esquema del técnico español Luis Enrique Martínez, se perderá los duelos ligueros contra el Nantes, este miércoles, y frente al Angers, el próximo sábado.

Vitinha lesionado con el PSG

"Una nueva evaluación será efectuada a finales de la semana", señaló el PSG en el parte médico.

Un nuevo problema para el equipo parisino en un momento clave de la temporada, tanto en la liga, en la que solo tiene un punto de ventaja sobre el Lens, como en la Liga de Campeones, en la que disputará sus terceras semifinales consecutivas tras haber levantado el año pasado su primer trofeo.

El PSG abrirá en el Parque de los Príncipes esa eliminatoria el martes 28, antes de afrontar la vuelta el 6 de mayo en Múnich.