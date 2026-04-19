Juegos Suramericanos de la Juventud Fútbol Internacional -  19 de abril de 2026 - 16:10

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá Sub-17 se quedó con el bronce

La Selección de Panamá Sub-17 goleó a Bolivia para quedarse con la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá Sub-17 se quedó con el bronce
Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá Sub-17 se quedó con el bronce FOTO: COP

Con cuatro anotaciones en la primera parte, la Selección de Panamá Sub-17 goleó 4-1 a Bolivia para conquistar la medalla de bronce en el fútbol masculino de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.

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Ian Luca Centella abrió el marcador al minuto 5', Oliver Pinzón aumentó la ventaja al 19' y Alfredo Maduro al 31' junto a Alberto Adams al 42', liquidaron el compromiso en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Con esta medalla, la delegación de Panamá llegó a 15 en total: 10 de bronce, 2 de plata y 3 de oro.

Resultados de Panamá en el fútbol masculino de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

En la primera fecha, los panameños dirigidos por Felipe Baloy perdieron 1-3 frente a Paraguay, en la segunda jornada superaron 2-1 a Bolivia con doblete de Thiago Chalmers y en la tercera fecha cayeron por la mínima (0-1) frente a los argentinos.

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