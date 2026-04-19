Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá Sub-17 se quedó con el bronce

Con cuatro anotaciones en la primera parte, la Selección de Panamá Sub-17 goleó 4-1 a Bolivia para conquistar la medalla de bronce en el fútbol masculino de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.
Con esta medalla, la delegación de Panamá llegó a 15 en total: 10 de bronce, 2 de plata y 3 de oro.
Resultados de Panamá en el fútbol masculino de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026
En la primera fecha, los panameños dirigidos por Felipe Baloy perdieron 1-3 frente a Paraguay, en la segunda jornada superaron 2-1 a Bolivia con doblete de Thiago Chalmers y en la tercera fecha cayeron por la mínima (0-1) frente a los argentinos.