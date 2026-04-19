Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Panamá Sub-17 se quedó con el bronce FOTO: COP

Con cuatro anotaciones en la primera parte, la Selección de Panamá Sub-17 goleó 4-1 a Bolivia para conquistar la medalla de bronce en el fútbol masculino de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 .

Ian Luca Centella abrió el marcador al minuto 5', Oliver Pinzón aumentó la ventaja al 19' y Alfredo Maduro al 31' junto a Alberto Adams al 42', liquidaron el compromiso en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

¡BRONCE SURAMERICANO! La selección masculina #PanamáSub17 goleó por 4-1 Bolivia y se colgó la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 @jsjpanama2026 . Los goles por PAN fueron anotados por Ian Luca Centella, Oliver Pinzón,… pic.twitter.com/TjbQNkJhyZ

Con esta medalla, la delegación de Panamá llegó a 15 en total: 10 de bronce, 2 de plata y 3 de oro.

Resultados de Panamá en el fútbol masculino de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

En la primera fecha, los panameños dirigidos por Felipe Baloy perdieron 1-3 frente a Paraguay, en la segunda jornada superaron 2-1 a Bolivia con doblete de Thiago Chalmers y en la tercera fecha cayeron por la mínima (0-1) frente a los argentinos.