NBA: Houston Rockets hicieron gran aparición navideña ante Lakers

Ni el brillo dorado ni el glamour de Hollywood fueron suficientes este jueves para proteger a Los Angeles Lakers de unos arrolladores Houston Rockets, que tiñeron de rojo la Navidad en el Crypto.com Arena y esfumaron de un plumazo la magia de estas fiestas con un contundente 96-119 en la NBA .

La dolorosa distancia que terminó por sentenciar un choque cuyo resultado se palpó desde el arranque inusual que tuvieron los angelinos, especialmente para quienes acudieron esperando la exhibición de Luka Doncic.

Aunque terminó anotando 25 puntos (9 de 17 en tiros) y 5 rebotes, fue incapaz de contagiar su ritmo, que llegó tarde, a un equipo que se vio superado por la energía visitante.

El esloveno, que suele convertir los primeros minutos en su propio escenario personal, se vio atrapado en una dinámica estéril: su agresividad no encontró el premio de la red, cerrando un tramo gris con apenas 4 puntos que palidecieron ante sus 4 pérdidas de balón.

Esa falla en el ritmo de anotaciones la trató de compensar Austin Reaves, (12 puntos, 5 de 8 en tiro) al son de un LeBron James (18 puntos, 7 de 13 en tiros) que dirigió la batuta del equipo angelino durante el primer cuarto, aunque concluyó con un 25-37 en favor de los Rockets.

El sistema defensivo de los de J.J. Redick careció de la solidez estructural con la que acostumbran a impresionar, y es que los Lakers se mostraron descompasados, incapaces de cerrar líneas ante unos Rockets hambrientos que ganaban carrera en cada transición.

Doncic recuperó sensaciones de a poco, asumiendo la responsabilidad ofensiva con una cosecha de 11 puntos en el segundo cuarto que estabilizó el rumbo de su equipo.

A pesar del despertar del astro esloveno, que permitió estrechar el cerco sobre los Rockets, los Lakers no pudieron neutralizar del todo la renta rival, retirándose a vestuarios con una brecha de 10 puntos.

Noche navideña

Y es que los de Houston sacaron la artillería pesada por Navidad, con un Kevin Durant que se mostró impecable aportando 25 puntos (8 de 14 en tiros y tiros y 8 asistencias) y Amen Thompson, máximo anotador del encuentro con 26 puntos (12 de 19 en tiros y 7 rebotes), y que se convirtió en el motor para desarticular cualquier intento de reacción angelina.

Tampoco perdonaron las pérdidas de balón, castigando cada fallo angelino con 13 puntos a su favor, lo que dejó en evidencia la falta de puntería de los Lakers, impotentes de mostrar sacar provecho de los errores del rival.

Un tercer tiempo a la deriva y sin frenos

El tercer cuarto resultó el detonante de una derrota que se venía gestando desde el asalto inicial. Reaves se retiró a vestuarios para no regresar tras unas molestias que volvieron a encender las alarmas sobre el jugador estadounidense, que ya arrastraba una lesión previa.

Un barco que hacía aguas comenzó a irse a pique, y aunque Doncic mantuvo el pulso, el problema de los Lakers no radicó tanto en el ataque sino en una defensa poco efectiva para frenar a Durant.

El milagro navideño comenzó a tornarse en un pesadilla al término del tercer cuarto con una diferencia de 18 puntos, una brecha insalvable y que presagiaba una pesadilla para los angelinos que se arrastró hasta el último cuarto.

El amargo resultado empaña la semana de James, quien soplará velas el próximo 30 de diciembre con la espina clavada de una Navidad teñida de rojo sobre su casa dorada y púrpura, aunque todavía puede resarcirse el próximo 28 de diciembre frente a los Sacramento Kings, donde buscará transformar el carbón en un activo comestible.

