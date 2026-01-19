NBA: Jalen Williams del OKC es baja por distensión de la corva

El jugador del Oklahoma City Thunder, Jalen Williams, tiene una distensión en el tendón de la corva derecha y será reevaluado en un par de semanas, una pérdida significativa para los campeones defensores de la NBA .

Williams, de 1,98 metros, fue nombrado All-Star la temporada pasada por primera vez y fue seleccionado para el segundo equipo defensivo y el tercer equipo All-NBA. Promedia 16,8 puntos, 4,8 rebotes y 5,6 asistencias esta temporada y ha ayudado al Thunder a conseguir un récord de 35-8, el mejor de la liga.

Baja en la NBA

Se lesionó durante el segundo cuarto de la derrota del sábado por 122-120 ante Miami. El equipo informó entonces que tenía dolor en el muslo derecho, aunque se torció el tendón de la corva derecho al salir cojeando de la cancha.

El lunes, el Thunder dijo que "verían dónde se encuentra Jalen Williams con su distensión en el tendón de la corva derecho en un par de semanas".

Williams se perdió el primer mes de la temporada mientras se recuperaba de una cirugía de muñeca. Sufrió la lesión la temporada pasada y jugó lesionado durante toda la carrera por el título del Thunder. Tras perderse la pretemporada y el primer mes de esta temporada, regresó a finales de noviembre y fue titular en los 24 partidos que disputó antes de su última lesión.

Es probable que Ajay Mitchell se encargue de la mayor parte de la tarea. El base de segundo año ha sido uno de los mejores reservas de la liga esta temporada. Promedia 14,2 puntos, 3,5 rebotes y 3,6 asistencias por partido.

FUENTE: NBA