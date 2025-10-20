NBA NBA -  20 de octubre de 2025 - 15:21

NBA: Kevin Durant extendió su contrato con los Houston Rockets

El ala-pívot Kevin Durant renovó dos temporadas con los Houston Rockets de la NBA, anunció el equipo.

FOTO: Kenneth Richmond / Getty Images via AFP

La estrella de la NBA Kevin Durant renovó su contrato con los Houston Rockets por dos temporadas más, convirtiéndose en el jugador con mayores ingresos en la historia de la NBA, anunció la franquicia.

Con esta extensión, valorada en 90 millones de dólares y que incluye una opción para la temporada 2027-2028, Durant pasa a ostentar el récord de ganancias para un jugador en la historia de la NBA, con 598,2 millones de dólares, superando los 583,9 millones de dólares acumulados por LeBron James.

Aterrizado en junio en los Houston Rockets procedente de los Phoenix Suns, Kevin Durant (37 años) debutó en la gran liga norteamericana de baloncesto en 2007.

Palmarés de Kevin Durant en la NBA

Ganó dos títulos de la NBA con Golden State Warriors, en 2017 y 2018, y también luce en su palmarés cuatro oros olímpicos con la selección de Estados Unidos.

Tras debutar en los Seattle SuperSonics (seleccionado en el draft de 2007), que luego se convirtieron en los Thunder de Oklahoma City (2008-2016), pasó por los Golden State Warriors (2016-2019), los Brooklyn Nets (2019-2023) y los Phoenix Suns (2023-2025).

MVP de la temporada regular en 2014 con OKC, Durant comenzará su aventura en Houston el miércoles contra los Thunder, vigentes campeones de la NBA.

La temporada pasada, los Rockets fueron eliminados en la primera ronda de los playoffs por los Golden State Warriors de Stephen Curry (4-3) y esperan dar un paso adelante con Durant.

FUENTE: AFP

