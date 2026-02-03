NBA NBA -  3 de febrero de 2026 - 09:13

NBA: Kevin Durant no vio acción ante Pacers por molestias en el tobillo

Kevin Durant se pierde el partido de los Rockets contra los Pacers en la NBA por un esguince de tobillo izquierdo.

FOTO: Kenneth Richmond / Getty Images via AFP

El NBA All-Star Kevin Durant se perdió el partido de los Houston Rockets el lunes por la noche después de torcerse el tobillo izquierdo al pisar el pie de un fanático durante un juego reciente.

No hay fecha para su vuelta a las duelas de la NBA

El entrenador Ime Udoka anunció unos 90 minutos antes del partido del lunes que Durant se había torcido el tobillo y no jugaría. Houston ganó el partido 118-114 , pero Udoka no especificó una fecha para el regreso de Durant.

Durant fue nombrado reserva del Juego de Estrellas el domingo, su decimosexta selección. Jugó casi 38 minutos y medio en la victoria del sábado por 111-107 sobre Dallas . Se espera que Reed Sheppard reemplace a Durant en la alineación.

KD no se ha perdido ningún partido esta temporada por lesiones. Se perdió dos partidos en noviembre por motivos personales.

Kevin Durant, de 37 años, tiene un promedio de 26,2 puntos por partido, el mejor del equipo.

