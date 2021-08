NBA: LiAngelo Ball muestra su calidad en la Summer League

Ya después de varios días de la Summer League en Las Vegas, se ha visto gala de la calidad de varios de los jugadores más destacados del último Draft de la NBA : Cade Cunningham, Jalen Green, Evan Mobley y Scottie Barnes fueron algunos de los nombres que más atención captaron. Sin embargo en internet y en el propio estadio mucha atención se fue hacia LiAngelo Ball , alguien que no fue escogido en algún Draft y que ya tiene 22 años, pero que es toda una celebridad en internet desde hace un tiempo y que no decepcionó sobre la pista en su primer partido siendo una de las sensaciones del inicio de la Summer League.

No es una novedad que los equipos den una posibilidad de mostrarse en las ligas de verano a los hermanos de jugadores estrellas de la NBA. Ya ha pasado con los Antetokounmpo, con los Holiday, y ahora los Ball no serán la excepción.

La vida como deportista de LiAngelo no ha tenido el mismo éxito que la de sus hermanos. Debía asistir a UCLA como su hermano Lonzo, pero fue suspendido después de ser sorprendido robando en China y terminó abandonando el programa. Después de eso, Ball jugó en algunas exhibiciones con LaMelo para el Prienai de la Liga de Baloncesto de Lituania, pero no destacó como el actual jugador de los Hornets, y no se ganó ningún contrato profesional.

En 2020, le llegó la oportunidad cuando firmó un contrato de G-League con los Oklahoma City Blue, pero unos días después la competición se canceló por la pandemia del COVID-19 y nunca jugó para ellos. Terminó firmando un contrato para el training camp de los Detroit Pistons pero sufrió una lesión en el tobillo que no le permitió disputar ningún juego.

LiAngelo , de darse la oportunidad estaría llegando a la NBA bastante tarde (cumplirá 23 años en noviembre) en comparación a sus hermanos, dos verdaderos prodigios, pero eso no significa que él no se haya destacado en el básquet cuando era más joven. A pesar de su diferencia de edad los tres hermanos Ball compartieron el equipo de la escuela Chino Hills en 2016, equipo que ganó los 35 partidos que disputó y fue declarado de forma no oficial el campeón nacional. En ese equipo Lonzo fue escogido por la prensa como el MVP y LaMelo como la revelación, pero el máximo anotador fue LiAngelo con un promedio de 27,4 puntos por encuentro en la dura competencia de California.

Esta será una gran oportunidad para LiAngelo, de ganarse su lugar en alguna plantilla NBA. Para ello deberá seguir destacándose en la Summer League de Las Vegas que culmina el 17 de agosto.