NBA NBA -  22 de junio de 2026 - 23:22

NBA: Miami Heat adquiere a Giannis Antetokounmpo en un acuerdo multimillonario

Giannis Antetokounmpo será traspasado a los Miami Heat en una operación de gran envergadura que enviará a Tyler Herro y a un buen número de otros jugadores.

NBA: Miami Heat adquiere a Giannis Antetokounmpo en un acuerdo multimillonario.

NBA: Miami Heat adquiere a Giannis Antetokounmpo en un acuerdo multimillonario.

FOTO: NBA

Giannis Antetokounmpo será traspasado a los Miami Heat en una operación de gran envergadura que enviará a Tyler Herro y a un buen número de otros jugadores y selecciones del draft a los Milwaukee Bucks, según informó el lunes por la noche una persona con conocimiento de la operación.

Bobby Portis llegará a Miami junto con Antetokounmpo, mientras que Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel'el Ware y Kasparas Jakucionis irán a los Bucks, dijo la persona, que habló bajo condición de anonimato porque el traspaso aún no había sido finalizado por la NBA.

Milwaukee también recibe tres selecciones de primera ronda en el acuerdo, incluida la selección número 13 del draft del martes.

Y así, los Heat tienen otra superestrella, mientras buscan lo que sería su cuarto campeonato y su octava participación en las Finales de la NBA desde 2006.

Detalles del traspaso entre Milwaukee Bucks y Miami Heat

Los Heat reciben:

  • Giannis Antetokounmpo
  • Bobby Portis

Los Bucks reciben:

  • Tyler Herro
  • Kel'el Ware
  • Jaime Jáquez Jr.
  • Kasparas Jakuionis
  • Selección número 13 en el Draft de la NBA de 2026
  • Selecciones de primera ronda en 2031 y 2033
  • Cambio de selecciones en 2030
  • Selección de segunda ronda en 2033

FUENTE: NBA

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