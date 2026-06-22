NBA: Miami Heat adquiere a Giannis Antetokounmpo en un acuerdo multimillonario.

Giannis Antetokounmpo será traspasado a los Miami Heat en una operación de gran envergadura que enviará a Tyler Herro y a un buen número de otros jugadores y selecciones del draft a los Milwaukee Bucks, según informó el lunes por la noche una persona con conocimiento de la operación.

Bobby Portis llegará a Miami junto con Antetokounmpo, mientras que Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel'el Ware y Kasparas Jakucionis irán a los Bucks, dijo la persona, que habló bajo condición de anonimato porque el traspaso aún no había sido finalizado por la NBA.

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Milwaukee también recibe tres selecciones de primera ronda en el acuerdo, incluida la selección número 13 del draft del martes.

Y así, los Heat tienen otra superestrella, mientras buscan lo que sería su cuarto campeonato y su octava participación en las Finales de la NBA desde 2006.

Detalles del traspaso entre Milwaukee Bucks y Miami Heat

Los Heat reciben:

Giannis Antetokounmpo

Bobby Portis

Los Bucks reciben:

Tyler Herro

Kel'el Ware

Jaime Jáquez Jr.

Kasparas Jakuionis

Selección número 13 en el Draft de la NBA de 2026

Selecciones de primera ronda en 2031 y 2033

Cambio de selecciones en 2030

Selección de segunda ronda en 2033

FUENTE: NBA