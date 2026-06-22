NBA: Miami Heat adquiere a Giannis Antetokounmpo en un acuerdo multimillonario.

Giannis Antetokounmpo será traspasado a los Miami Heat en una operación de gran envergadura que enviará a Tyler Herro y a un buen número de otros jugadores y selecciones del draft a los Milwaukee Bucks, según informó el lunes por la noche una persona con conocimiento de la operación.
Milwaukee también recibe tres selecciones de primera ronda en el acuerdo, incluida la selección número 13 del draft del martes.
Y así, los Heat tienen otra superestrella, mientras buscan lo que sería su cuarto campeonato y su octava participación en las Finales de la NBA desde 2006.
Detalles del traspaso entre Milwaukee Bucks y Miami Heat
Los Heat reciben:
- Giannis Antetokounmpo
- Bobby Portis
Los Bucks reciben:
- Tyler Herro
- Kel'el Ware
- Jaime Jáquez Jr.
- Kasparas Jakuionis
- Selección número 13 en el Draft de la NBA de 2026
- Selecciones de primera ronda en 2031 y 2033
- Cambio de selecciones en 2030
- Selección de segunda ronda en 2033
FUENTE: NBA