NBA: Minnesota Timberwolves igualó la serie ante Denver Nuggets

Los Minnesota Timberwolves, que llegaron a perder por diecinueve puntos en el segundo cuarto (44-25), remontaron el segundo partido de la serie de cuartos de la Conferencia Oeste ante los Denver Nuggets (114-119) para igualar la eliminatoria de la NBA a una victoria.
Brillante actuación de Anthony Edwards - NBA
Anthony Edwards lideró el capítulo anotador de Minnesota con 30 puntos, con tres triples y diez rebotes incluidos, misma cifra que alcanzó en Denver Jamal Murray, en tanto que su gran figura y finalista al MVP de la temporada regular, el serbio Nikola Jokic, aportó 24, 15 capturas y 8 asistencias.
Edwards, no obstante, perdió un balón a falta de 31 segundos para el final y Christian Braun falló un tiro libre, acciones que dejaron a Denver por detrás 114-115 y que permitieron a los Timberwolves llevarse el encuentro.
La serie se marcha ahora a Minnesota, donde se disputarán los dos próximos encuentros el jueves y el sábado.
FUENTE: EFE