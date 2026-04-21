NBA NBA -  21 de abril de 2026 - 11:00

NBA: Minnesota Timberwolves igualó la serie ante Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves levantó 19 puntos e igualó la serie contra los Denver Nuggets (1-1) en la acción de la NBA.

NBA: Minnesota Timberwolves igualó la serie ante Denver Nuggets
NBA: Minnesota Timberwolves igualó la serie ante Denver NuggetsFOTO: Timberwolves

Los Minnesota Timberwolves, que llegaron a perder por diecinueve puntos en el segundo cuarto (44-25), remontaron el segundo partido de la serie de cuartos de la Conferencia Oeste ante los Denver Nuggets (114-119) para igualar la eliminatoria de la NBA a una victoria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Timberwolves/status/2046461367339597999?s=20&partner=&hide_thread=false

Los 'Wolves' consiguieron poco a poco reducir su desventaja ante unos locales que fueron perdiendo fuelle, lo que fue aprovechado por el conjunto de Chris Finch, que sentenció la victoria en el tramo final con un triple y una canasta de dos de Donte DiVincenzo y dos tiros libres de Julius Randle.

Brillante actuación de Anthony Edwards - NBA

Anthony Edwards lideró el capítulo anotador de Minnesota con 30 puntos, con tres triples y diez rebotes incluidos, misma cifra que alcanzó en Denver Jamal Murray, en tanto que su gran figura y finalista al MVP de la temporada regular, el serbio Nikola Jokic, aportó 24, 15 capturas y 8 asistencias.

Edwards, no obstante, perdió un balón a falta de 31 segundos para el final y Christian Braun falló un tiro libre, acciones que dejaron a Denver por detrás 114-115 y que permitieron a los Timberwolves llevarse el encuentro.

La serie se marcha ahora a Minnesota, donde se disputarán los dos próximos encuentros el jueves y el sábado.

FUENTE: EFE

En esta nota:
Seguir leyendo

NBA: Celtics supera con autoridad a Sixers en su inicio de plyaoffs

NBA: Lakers ganan Juego 1 de playoffs ante Rockets

NBA: Phoenix Suns acabaron con el sueño de los Golden State Warriors

Recomendadas

Últimas noticias