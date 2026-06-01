NBA: Spurs vs Knicks, reviviendo las finales de 1999

Veintisiete años después de las Finales de 1999, los San Antonio Spurs y los New York Knicks volverán a cruzarse en la lucha por el anillo de la NBA , reviviendo una serie que marcó el inicio de una dinastía dorada en Texas y de casi tres décadas de frustraciones en el Madison Square Garden.

Las Finales arrancarán este miércoles en el Frost Bank Center de San Antonio, la misma ciudad que abrió la serie de 1999, aunque entonces los Spurs jugaban en el gigantesco Alamodome.

Los Spurs, liderados por el joven Tim Duncan y el veterano David Robinson, ganaron aquellas Finales por 4-1 conquistando el primer título de la historia franquicia, primera piedra de la dinastía de un Gregg Popovich que hoy sigue vinculado a San Antonio.

Esos Spurs sumarían otros cuatro campeonatos (2003, 2005, 2007 y 2014) hasta completar un total de cinco anillos en 15 años.

Para los Knicks representó exactamente lo contrario. Esa derrota fue el comienzo de una larga travesía por el desierto para la franquicia neoyorquina, que no había vuelto a unas Finales desde 1999 y que sigue persiguiendo un tercer anillo desde 1973.

Casi tres décadas de frustraciones y proyectos fallidos, con sus apariciones en 'playoff' reducidas a anécdota.

Una nueva batalla por el título de la NBA

Aunque han pasado 27 años desde entonces, Spurs y Knicks volvieron a enfrentarse hace apenas seis meses en una final, la de la NBA Cup, un partido en el que los neoyorquinos remontaron en el último cuarto -marca de la casa- para conquistar el título por 124-113.

"Es la mejor preparación para partidos importantes. Nuestro foco ya está en los 'playoff', que es el momento más importante del año, y es bueno haber vivido esta experiencia", afirmó Wembanyama tras caer en esa final disputada en Las Vegas.

FUENTE: EFE