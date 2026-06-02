NBA: Karl-Anthony Towns y el significado de ser parte de la historia con los Knicks

Karl-Anthony Towns aseguró este martes, a un día del comienzo de las Finales de la NBA , que enfrentar a los New York Knicks "significa muchísimo" tanto para él como para su familia, originaria de República Dominicana.

"Significa mucho por mi madre. Cuando emigró desde República Dominicana a Nueva York, vio por primera vez el Madison Square Garden y sintió la energía que la ciudad tiene por el Garden y por los Knicks", explicó Towns en rueda de prensa.

"Mi madre, incluso hasta el día en que falleció, no entendía mucho de las reglas de la NBA, pero sí sabía una cosa: que solo los mejores juegan y rinden en el Madison Square Garden", añadió.

Towns, que es internacional con República Dominicana, nació y se crió en Piscataway (Nueva Jersey), un suburbio de Nueva York, y aterrizó a los Knicks, el club de su vida, la temporada pasada.

"Poder vivir este momento de la historia de los Knicks, ahora que estamos de vuelta aquí, en unas Finales, a las que Nueva York llevaba tanto tiempo esperando regresar, significa muchísimo", dijo Towns.

"Significa mucho para mí, para mi familia, poder formar parte de la historia de los Knicks que están logrando esto. Nunca sabes qué te depara la vida ni si tendrás otra oportunidad. Pero saber apreciar el momento y estar agradecido por tenerla lo es todo", insistió.

Los Knicks se enfrentan a los San Antonio Spurs en sus primeras Finales de la NBA desde 1999, en busca de su primer anillo desde 1973.

FUENTE: EFE