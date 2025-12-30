NBA: ¿Qué lesión tiene Nikola Jokic?

Los Denver Nuggets de la NBA cayeron en su visita a Miami por 147-123, pero la derrota quedó en una simple anécdota en comparación a la verdadera mala noticia. Nikola Jokic tuvo que abandonar el choque con una lesión de rodilla que, en el peor de los casos, podría poner la temporada en riesgo para él y para los de Colorado, que le realizarán una resonancia a lo largo de este martes para determinar el alcance del problema.

La lesión tuvo lugar al borde del descanso, en una jugada en la que la Spencer Jones impactó con él mientras defendía a Jaime Jaquez y la generó un movimiento antinatural en la articulación. El serbio cayó de forma inmediata al parqué y tuvo que ser atendido por los servicios médicos, que se lo llevaron a vestuarios para poder seguir analizando la situación. Aunque para tener respuestas definitivas todavía habrá que esperar unas horas.

Preocupación por Nikola Jokic - NBA

"Con estas cosas nunca se tienen respuestas inmediatas", afirmó David Adelman cuando se le preguntó al respecto. "Es un jugador muy especial y la gente quiere tener novedades cuanto antes, lo entiendo, pero vamos a proceder correctamente tanto por su bien como por el del equipo".

Los Nuggets están afrontando ya varias lesiones importantes, pues de hecho, con Christian Braun, Aaron Gordon y Cam Johnson ausentes, Jamal Murray y el propio Jokic estaban siendo los únicos titulares disponibles en los últimos encuentros. Pero ninguna de dichas bajas es equiparable en importancia a la del pívot, que es quien hace funcionar al equipo y quien lo convierte de verdad en un aspirante a campeón.

Sus números hablan por sí solos, pues sus 29,9 puntos, 12,4 rebotes y 11,1 asistencias por partido lo colocan en una categoría para sí mismo en cuanto a producción. Y actuaciones como su reciente triple-doble de 56 tantos frente a Minnesota estaban de hecho allanándole el camino hacia su cuarto MVP, un galardón que puede convertirse en imposible en función de lo que diga la inminente resonancia.

¿Qué lesión tiene Nikola Jokic?

Según Eurohoopsnet y a falta del anunció oficial del equipo, Nikola Jokic evitó una lesión grave al sufrir una hiperextensión en la rodilla izquierda.

FUENTE: NBA MANIACS