NBA: Russell Westbrook y los Kings pactan un acuerdo, según informes

El ex MVP de Kia, Russell Westbrook, ha llegado a un acuerdo con los Sacramento Kings, según Shams Charania de ESPN. Según Charania, se espera que Westbrook firme un contrato de un año por 3,6 millones de dólares con el equipo de la NBA .

El nueve veces All-Star de la NBA, que cumple 37 años en noviembre, inicia su 18.ª temporada. La temporada pasada con los Denver Nuggets, promedió 13,3 puntos, 6,1 asistencias, 4,9 rebotes y 1,4 robos en 75 partidos.

Un nuevo equipo en la NBA

Comenzó su carrera en Oklahoma City y formó equipo con Kevin Durant para ayudar al Thunder a convertirse en una potencia de la liga. Tras la marcha de Durant a los Golden State Warriors, Westbrook fue nombrado MVP de la liga la temporada siguiente, la primera de sus tres consecutivas con un promedio de triple-doble. También ganó dos títulos de anotación y dos premios al MVP del All-Star antes de dejar el Thunder.

Desde entonces ha estado jugando en distintos equipos, incluyendo Houston, Washington, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers y Denver Nuggets.

Sigue siendo querido en Oklahoma City, y a veces incluso lo ovacionaban en los juegos de los Thunder durante las semifinales de la Conferencia Oeste la temporada pasada mientras jugaba para los Nuggets.

Westbrook tiene la mayor cantidad de triples-dobles en la historia de la liga (203) y ha anotado 26.205 puntos en su carrera.

FUENTE: NBA