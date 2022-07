NBA Summer League: Conoce la fecha y los primeros encuentros

Los criterios de desempate para determinar los participantes en el Juego de Campeonato están disponibles aquí . Los 28 equipos que no juegan en el Juego de Campeonato jugarán un quinto juego el 16 o 17 de julio.

NBA Summer League 2022 comenzará el jueves 7 de julio con una doble cartelera en ESPN. Primero, Orlando Magic, que posee la primera selección general en el Draft 2022 de la NBA presentado por State Farm, se enfrentará a los Houston Rockets, que tienen la tercera y 17ª selección general, a las 10 p. m . ET. En el segundo juego, los Detroit Pistons (selección No. 5) se enfrentarán a los Portland Trail Blazers (selección No. 7) .

NBA TV comenzará su cobertura de juegos en vivo de NBA Summer League 2022 con tres juegos en el segundo día de acción (viernes 8 de julio), comenzando con un enfrentamiento entre San Antonio Spurs (números 9, 20 y 25 selecciones) y Cleveland Cavaliers (selección No. 14) .

Las redes de ESPN transmitirán los otros cuatro juegos en el calendario de siete juegos, incluidos los Indiana Pacers (selección n.° 6) contra los Charlotte Hornets (selección n.° 13 y 15), por ESPN2.

El sábado 9 de julio, las cuatro primeras selecciones del Draft 2022 de la NBA presentado por State Farm estarán potencialmente en acción cuando el Orlando Magic (selección n.º 1) se enfrente al campeón defensor de la Liga de verano de la NBA Sacramento Kings (selección n.º 4) por ESPN y Oklahoma City Thunder (selección n.º 2 y 12) se enfrenta a los Rockets (selección n.º 3), por ESPN2. Además, los Trail Blazers (selección No. 7) jugarán contra los New Orleans Pelicans (selección No. 8).

Las dos primeras selecciones en el Draft 2022 de la NBA presentado por State Farm potencialmente se enfrentarán cara a cara el lunes 11 de julio, cuando Orlando Magic se enfrente al Thunder.

