NBA: New Orleans Pelicans contratan al entrenador Jamahl Mosley

Los New Orleans Pelicans de la NBA han contratado al exentrenador de Orlando, Jamahl Mosley, como su próximo entrenador, poniendo fin a la candidatura del entrenador interino James Borrego para conservar su puesto de forma permanente, según anunció el equipo el lunes.

Mosley se dirige a Nueva Orleans tras pasar las últimas cinco temporadas con Orlando, equipo que lo despidió este mes después de la derrota de los Magic en siete partidos en la primera ronda de los playoffs contra los Detroit Pistons. Los Magic llegaron a tener una ventaja de 3-1 en esa serie, así como una ventaja de 24 puntos en el séptimo partido.

Jamahl Mosley tuvo un récord de 189-221 con Orlando. Sus equipos se clasificaron para los playoffs de la NBA en cada una de las últimas tres temporadas y ganaron la División Sureste dos veces, pero fueron eliminados en la primera ronda en ambas ocasiones.

Borrego fue el entrenador interino de los Pelicans durante 70 partidos, haciéndose cargo de un equipo con un balance de 2 victorias y 10 derrotas tras el despido de Willie Green.

En lo que fue su segundo trabajo interino y su tercera oportunidad en general para dirigir un cuerpo técnico, Borrego tuvo un récord de 24-46 con los Pelicans, que se quedaron fuera de la postemporada por segunda temporada consecutiva.

Borrego también fue entrenador de los Charlotte Hornets desde 2018 hasta 2022. Sus equipos consiguieron plazas para la fase previa de la Conferencia Este en 2021 y 2022, pero no lograron clasificarse para los playoffs de la NBA en ninguna de esas temporadas.

Cuando terminó la temporada regular 2025-26, Borrego dijo que quería quedarse con el puesto de entrenador de los Pelicans de forma permanente, y afirmó estar seguro de que, con una pretemporada completa al mando, podría poner en la cancha a un equipo ganador más consistente.

El jefe de operaciones de baloncesto de los Pelicans, Joe Dumars, dijo que Borrego era efectivamente un candidato, pero que también buscaría "fuera de la organización" a su próximo entrenador.

Mosley se convierte en el tercer entrenador de los Pelicans desde que Dumars asumió el cargo de vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto antes de la temporada pasada.

Experiencia en la NBA

La decisión de Dumars de contratar a Mosley le proporciona un entrenador experimentado para dirigir a un equipo que seleccionó a dos jugadores en la primera ronda del Draft de la NBA de 2025 (el base Jeremiah Fears y el alero Derik Queen) para reforzar una alineación liderada por el alero Zion Williamson, el extremo Trey Murphy y el base Dejounte Murray.

FUENTE: NBA