NBA: Victor Wembanyama y la mira puesta en el Premio MVP

La estrella de los San Antonio Spurs Victor Wembanyama lo deja claro: quiere ganar el premio al Jugador Más Valioso de la NBA esta temporada.

La estrella de San Antonio, momentos después de que su equipo se asegurara oficialmente su primer título de la División Suroeste en nueve temporadas, detalló algunos elementos de su candidatura al MVP el lunes por la noche, luego de que los imparables Spurs vencieran al Miami Heat 136-111 para lograr su victoria número 22 en sus últimos 24 partidos.

En carrera por el MVP de la NBA

“Lo he pensado”, dijo Wembanyama. “Creo que ahora mismo hay un debate. Debería haberlo, aunque yo piense que debería liderar la carrera. Estoy intentando asegurarme de que al final de la temporada no haya ningún debate”.

Wembanyama promedia 24,3 puntos, 11,2 rebotes, 3,0 asistencias y 3,0 tapones por partido. Solo seis jugadores han terminado una temporada con tales números: Kareem Abdul-Jabbar lo hizo cinco veces, Hakeem Olajuwon dos veces, mientras que Shaquille O'Neal, Patrick Ewing y David Robinson lo hicieron una vez cada uno.

¿El sexto jugador de esa lista? Ese sería Wembanyama, que hizo todo eso también la temporada pasada, aunque en solo 46 partidos.

El vigente MVP, Shai Gilgeous-Alexander de los Oklahoma City Thunder, es el gran favorito para ganar el trofeo nuevamente, según BetMGM Sportsbook. El siguiente en la lista de BetMGM es Luka Doncic de Los Angeles Lakers. Wembanyama ocupa el tercer lugar, con la tercera mejor probabilidad hasta el lunes, un puesto por delante de Nikola Jokic de Denver.

En este punto, los demás candidatos al premio serían considerados con pocas probabilidades, aunque la regla de la NBA de 65 partidos para ser elegible para los premios importantes, como el MVP, podría influir. Por ejemplo, Jokic solo puede perderse un partido más antes de quedar fuera de la lista de candidatos, y Wembanyama no puede perderse más de tres encuentros.

Un gran candidato

“Mi primer argumento sería que la defensa representa el 50% del juego y que hasta ahora se la ha subestimado en la carrera por el MVP. Creo que soy el jugador con mayor impacto defensivo de la liga”, dijo Wembanyama. “El segundo argumento sería que casi barrimos a OKC esta temporada y los dominamos tres veces con su equipo titular. … El tercer argumento sería que el impacto ofensivo no se limita solo a los puntos”.

No debería sorprender a nadie que los Spurs también crean que Wembanyama es más que un simple aspirante al premio MVP.

“Creo que está cerca”, dijo el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson. “Todos esos jugadores que mencionaste se lo merecen; un par de ellos ya tienen ese premio. Y soy muy parcial. Veo a uno de esos jugadores todas las noches. Lo veo en la cancha de entrenamiento. Veo lo que hace por la mañana. Veo lo que hace ahora mismo después del partido. Así que entiendo que mi opinión, mi punto de vista y mi perspectiva son muy diferentes a los de casi todos los demás”.

FUENTE: NBA