NBA: Chet Holmgren y OKC Thunder brillan en Juego 2 ante Lakers

Parecía que los Lakers estaban jugando lo suficientemente bien como para que el partido pudiera abrirse en el último cuarto del duelo de NBA . Pero eso no sucedió porque los Oklahoma City Thunder hicieron lo que han hecho durante toda la temporada: controlar el tercer cuarto.

Los Thunder tuvieron el mejor índice de eficiencia neta en el tercer cuarto de la liga durante la temporada regular, superando a sus oponentes por 10,9 puntos por cada 100 posesiones.

Al finalizar el tercer cuarto, los Thunder ganaban por 13 puntos y se encaminaban a una victoria de 125-107 sobre los Lakers en el segundo partido de su serie de semifinales de la Conferencia Oeste el jueves.

LeBron James, estrella de los Lakers y líder histórico de la NBA en apariciones en playoffs, se convirtió en el primer jugador en la historia de la liga en disputar 300 partidos de playoffs. James, quien sufrió un par de caídas y se quejó de la cadera y la muñeca derechas, terminó con 23 puntos, seis asistencias y tres robos.

Oklahoma City tiene una ventaja de 2-0 y la serie se traslada a Los Ángeles para los próximos dos partidos. El tercer partido es el sábado.

Un brillante Holmgren en duelo de NBA

El pívot de los Thunder, Chet Holmgren, encestó sus dos primeros triples y anotó 22 puntos en 11 tiros. Pero no solo anotó. También consiguió nueve rebotes, cuatro robos, tres asistencias y dos tapones.

En el decisivo tercer cuarto, en el que Gilgeous-Alexander solo pudo jugar dos minutos por acumulación de faltas, Holmgren anotó ocho puntos, capturó dos rebotes y robó dos balones.

FUENTE: NBA