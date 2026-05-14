Mundial 2026: Conoce Sébastien Migné, entrenador de la Selección de Haití

La historia de Sébastien Migné rumbo al Mundial 2026 es una de las más llamativas del fútbol internacional. El técnico francés tomó las riendas de la Selección de Haití en marzo de 2024 con un objetivo claro: devolver a los “Grenadiers” a una Copa del Mundo después de más de cinco décadas. Lo consiguió en apenas dos años, convirtiéndose en una figura clave para uno de los proyectos más sorprendentes de la Concacaf.

La Federación Haitiana apostó por Migné tras la salida del argentino Gabriel Calderón Pellegrino. El francés llegó con experiencia en selecciones africanas y con reputación de ser un entrenador capaz de trabajar en contextos complejos. Desde su presentación dejó claro que veía potencial en el fútbol haitiano y que su meta era construir una selección competitiva capaz de clasificar al Mundial 2026.

Su trabajo tuvo una dificultad extra: gran parte del proceso clasificatorio se desarrolló lejos de Haití debido a la situación de inseguridad en el país. Incluso, Migné dirigió durante meses sin poder ingresar a territorio haitiano, apoyándose en videollamadas, análisis tácticos remotos y seguimiento constante de futbolistas que militan en Europa y Norteamérica.

A pesar de ese contexto, Haití logró una clasificación histórica al Mundial 2026 tras terminar líder de su grupo en la eliminatoria de Concacaf, superando a selecciones con mayor tradición como Costa Rica y Honduras.

Su carrera como entrenador

Antes de llegar al Caribe, Migné construyó una extensa trayectoria internacional. Como futbolista tuvo un paso modesto por clubes de Francia e Inglaterra durante la década de 1990, pero rápidamente encontró su camino en los banquillos.

Inició su carrera técnica a finales de los años noventa y posteriormente trabajó como asistente del legendario Jean-Pierre Papin en clubes franceses como Strasbourg y Lens. Más adelante comenzó una etapa marcada por el fútbol africano.

Entre sus experiencias más importantes destacan:

Selección del Congo.

Selección de Kenia.

Selección de Guinea Ecuatorial.

Asistente técnico de Camerún en el Mundial de Qatar 2022.

Uno de sus mayores logros antes de Haití fue clasificar a Kenia a la Copa Africana de Naciones de 2019, cortando una ausencia de 15 años para esa selección. Esa experiencia fortaleció su perfil como entrenador acostumbrado a proyectos de reconstrucción y selecciones consideradas “underdogs”.

El estilo de juego de Sébastien Migné

Migné ha construido una selección de Haití competitiva desde el orden táctico y la intensidad física. Su propuesta suele partir de un sistema 4-2-3-1, con bloques compactos, presión agresiva y transiciones rápidas al ataque.

La selección haitiana destaca por:

Juego directo y vertical.

Velocidad por las bandas.

Presión alta en momentos específicos.

Solidez defensiva.

Aprovechamiento de jugadores de la diáspora nacidos o formados en Francia, Bélgica y Estados Unidos.

El técnico francés también ha apostado por el análisis de video y la preparación táctica personalizada, algo fundamental debido a las limitadas concentraciones presenciales que ha tenido el equipo.