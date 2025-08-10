Joselyne Edwards quiere pelear por un título en la UFC

La panameña Joselyne Edwards dejó muy claro sus intenciones en la UFC, tener la posibilidad de disputar un título luego de su contundente triunfo por TKO ante la brasileña Priscila Cachoeira en el UFC Fight Night en las Vegas.

"El trabajo duro vale la pena, esta niña que salió de Panamá a los 21-22 años buscando su sueño, lo ha cumplido, el próximo paso en titular un campeonato primero Dios, voy a seguir mejorando. Panamá, estamos en lo alto", expresó emocionada mientras se dirigía a los camerinos.

La "Pantera" pidió a la mexicana Irene Aldana para su próximo combate "Aquí estoy, quiero pelear contigo, no sé cuando vas a regresar pero cuando regreses quiero pelear contigo", apuntó.

Además también mencionó como una de las opciones a la brasileña Mayra Bueno Silva (quien originalmente sería su rival en las Vegas).

"Quiero una buena oportunidad porque lo he mostrado y me he esforzado para pelear con las mejores y ahora estoy en el ranking y quiero buenas peleas", sentenció la panameña.

Edwards ha finalizado sus últimos tres combates, ante la brasileña Tamires Vidal la venció por sumisión y ante la norteamericana Chelsea Chandler la derrotó por TKO.

Emoción de Joselyne Edwards