JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR Otros deportes -  11 de agosto de 2025 - 12:18

Juegos Panamericanos Junior 2025: Isaac Dorati asegura medalla

Tras caer inicialmente ante Alexis Molina, lo derrotó en 8vos para luego vencer en cuartos de final a Miguel Figueroa en los Juegos Panamericanos Junior 2025.

Tras caer inicialmente ante Alexis Molina, Isaac Dorati lo derrotó en octavos para luego vencer en cuartos de final a Miguel Figueroa en los Juegos Panamericanos Junior 2025.

En los octavos de final superó al salvadoreño con un 15-8 y luego en cuartos de final derrotó al venezolano 15-8. Por lo que asegura medalla de bronce y diploma.

Disputará las semifinales a la 12:35 pm vs Kruz Schembri.

Momento donde Isaac Dorati logra clasificar a semifinales

