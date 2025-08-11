Juegos Panamericanos Junior 2025: Isaac Dorati asegura medalla

Tras caer inicialmente ante Alexis Molina, Isaac Dorati lo derrotó en octavos para luego vencer en cuartos de final a Miguel Figueroa en los Juegos Panamericanos Junior 2025 .

En los octavos de final superó al salvadoreño con un 15-8 y luego en cuartos de final derrotó al venezolano 15-8. Por lo que asegura medalla de bronce y diploma.