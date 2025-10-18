Tang Soo Do: Panamá presente en "La Gran Batalla del Caribe 2025"

Panamá volvió a dejar su huella en el escenario internacional del Tang Soo Do, al participar con una destacada delegación en el campeonato “La Gran Batalla del Caribe 2025”, celebrado en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina de Arecibo, Puerto Rico.

El evento, oficialmente denominado “Campeonato Regional de Tang Soo Do 2025”, fue organizado por la Asociación de Tang Soo Do de la Región 18 de Centroamérica y el Caribe, y reunió a más de 400 competidores provenientes de distintos países de Centroamérica y el Caribe, quienes demostraron su talento, disciplina y compromiso con este arte marcial tradicional.

Este nuevo logro reafirma el crecimiento del Tang Soo Do en Panamá y el esfuerzo de sus atletas y entrenadores, bajo la dirección del candidato a Master Martín Salazar Benítez, haciendo historia y dejando en alto el nombre del país en el ámbito deportivo internacional.

La delegación panameña, integrada por 20 competidores, tuvo una sobresaliente participación al conquistar un total de 48 medallas: 25 de oro, 15 de plata y 8 de bronce, consolidando así su posición como una de las más fuertes de la región.

Los atletas panameños demostraron orgullo, compromiso y amor por su bandera, representando a la nación con excelencia gracias al esfuerzo personal y al apoyo incondicional de sus familias, quienes han sido el pilar fundamental para alcanzar estos triunfos. Su dedicación y espíritu de superación los impulsan a seguir poniendo el nombre de Panamá en lo más alto del deporte internacional.