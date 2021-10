"Va a ser pelea de la noche, será una guerra", dijo Joselyne Edwards a UFC Español

"Se que Jessy Jess viene de una para de un año, como toda peleadora ella quiere venir a ganar, viene con hambre de victoria, a demostrar que también tiene su talento."

"Ella viene de una para, yo de una derrota y venimos con hambre de victoria, eso va a ser pelea de la noche, va a ser una guerra, porque la chica es fuerte, es durable. Yo soy una peleadora casi parecida, pero mejor , yo también soy durable, tengo pegada y soy bien aguerrida, la chica también y será una buena pelea", señaló "La Pantera" panameña.

Va a querer derribarme en algún momento porque soy una peleadora fuerte, con pegada, ella es fuerte, pero yo soy fuerte, tengo pegada y mucha resistencia. Pienso que si no lo soporta en un asalto, va a querer tirarme.

"Soy una peleadora que busca el contragolpe, pero para esta pelea trabajamos un poco diferente, tener 3 opciones, contragolpear, buscarla, llevar a someterla y estamos preparados para las 3", recalcó Joselyne Edwards.

Con mi derrota aprendí a no desmoronarme, muchos peleadores y me ha pasado, después de una pelea se les cae el mundo, pero traté de agarrar esto a lo positivo y yo dije, sabes que pelee con una chica en el rankig, mi segunda pelea fue de corto aviso".

"Víctor Dávila tiene el Don de explicarte una cosa y que lo captes de una vez, por mi despistada que sea y me siento muy cómoda en este equipo, he aprendido mucho, vengo mejorando mucho, he subido mi nivel de Jiu-Jitsu gracias al equipo donde estoy y este sábado verán que voy a desarrollar una buena pelea", dijo Joselyne Edwards.

La panameña regresará al octágono más importante de las Artes Marciales Mixtas este sábado en el evento UFC Fight Night.