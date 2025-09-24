Premundial de Béisbol U23: Fedebeis revela roster de Panamá FOTO: FEDEBEIS

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) reveló el Roster Oficial de Panamá para el Campeonato Premundial de Béisbol U23 a jugarse desde el 28 de septiembre en los estadios Mariano Rivera y Justino Salinas en el sector de La Chorrera, Panamá Oeste.

Los prospectos profesionales Eduardo Tait de los Minnesota Twins y Adrián Sugastey de los Gigantes de San Francisco, encabezan el listado de 24 peloteros seleccionados para el evento.

