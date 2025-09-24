Premundial de Béisbol U23 24 de septiembre de 2025 - 12:57

Premundial de Béisbol U23: Fedebeis revela roster de Panamá

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) presentó su selección para el Premundial de Béisbol U23.

Premundial de Béisbol U23: Fedebeis revela roster de PanamáFOTO: FEDEBEIS

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) reveló el Roster Oficial de Panamá para el Campeonato Premundial de Béisbol U23 a jugarse desde el 28 de septiembre en los estadios Mariano Rivera y Justino Salinas en el sector de La Chorrera, Panamá Oeste.

Listado completo de Panamá- Premundial de Béisbol U23

Lanzadores: Olmedo Quezada, Ezequiel Bonilla, Carlos Días, Jorge García, Adriel González, Samuel Herrera, Benjamín González, Eduardo Castillo, Jorge Quiel, e Ismael Velasco.

Receptores: Eduardo Tait, Adrián Sugastey, Juan Diego Rosas y Edwin Hidalgo.

Cuadro Interior: Joshua Cedeño, Keith Hernández, Yeremy Lezcano, Héctor Rayo y Jorge Rodríguez.

Jardineros: Edwin Walden, Eduardo Vaughan, Germain Ruiz, Juan Diego Alonso, y Mauricio Pierre.

El equipo será dirigido por el experimentado timonel Aníbal Reluz, sus asistentes serán Audes De León e Israel Delgado, el coach de lanzadores será Andy Hernández, Dimas Ponce será asistente, Julio Denis Asistente, Víctor Castillo el trainner y el utilero será Pacífico De León. Todos bajo la coordinación de Manuel Rodríguez.

FUENTE: FEDEBEIS

