Premundial de Béisbol U23: Fedebeis revela roster de Panamá

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) reveló el Roster Oficial de Panamá para el Campeonato Premundial de Béisbol U23 a jugarse desde el 28 de septiembre en los estadios Mariano Rivera y Justino Salinas en el sector de La Chorrera, Panamá Oeste.
Listado completo de Panamá- Premundial de Béisbol U23
Lanzadores: Olmedo Quezada, Ezequiel Bonilla, Carlos Días, Jorge García, Adriel González, Samuel Herrera, Benjamín González, Eduardo Castillo, Jorge Quiel, e Ismael Velasco.
Receptores: Eduardo Tait, Adrián Sugastey, Juan Diego Rosas y Edwin Hidalgo.
Cuadro Interior: Joshua Cedeño, Keith Hernández, Yeremy Lezcano, Héctor Rayo y Jorge Rodríguez.
Jardineros: Edwin Walden, Eduardo Vaughan, Germain Ruiz, Juan Diego Alonso, y Mauricio Pierre.
El equipo será dirigido por el experimentado timonel Aníbal Reluz, sus asistentes serán Audes De León e Israel Delgado, el coach de lanzadores será Andy Hernández, Dimas Ponce será asistente, Julio Denis Asistente, Víctor Castillo el trainner y el utilero será Pacífico De León. Todos bajo la coordinación de Manuel Rodríguez.
FUENTE: FEDEBEIS