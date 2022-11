Qatar 2022: Andrew Redmayne aparece con camiseta de Perú

Todo estaba preparado

Luego de aquel encuentro ante Perú dijo: "El plan de entrar a parar en la tanda es algo que surgió ya desde la preselección de la convocatoria. Es una situación que podría darse y durante las dos o tres semanas que hemos estado aquí, siempre lo he tenido en mente. No soy un héroe. Sólo he hecho mi papel, como todos los demás lo hicieron esta noche. Ni siquiera los 11 en el campo, fue mucho más que eso, es un trabajo de equipo".