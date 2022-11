Qatar 2022: Hasta el Rey Felipe se rindió a España

https://twitter.com/Telemundo/status/1595470928195903488 El Rey Felipe de España está animando a su selección como cualquier aficionado ¡Arriba la roja!



Getty#MundialTelemundo #ElMundialLoEsTodo pic.twitter.com/A0YZZz9unE — Telemundo (@Telemundo) November 23, 2022

"En mi vida he acudido a un partido de la selección con un resultado así. Lo hemos disfrutado, ¿cómo no?, como todo el mundo. Además del resultado, hemos disfrutado de veros jugar; ha sido una auténtica gozada", dijo Felipe VI a los internacionales en un vídeo distribuido en la cuenta de Twitter de la Casa del Rey.

"No soy experto, pero no he visto fallo alguno ("alguno sí", apostilló a su lado el seleccionador, Luis Enrique Martínez). Ha sido una auténtica gozada, un espectáculo. Empezar así da gusto, aunque queda mucho por delante, evidentemente", señaló el Rey.

https://twitter.com/SEFutbol/status/1595536312748105736 Creo que no hay una foto (FOTÓN, por cierto) mejor para definir LO QUE ES ESTA ESPAÑA.



a todos, de corazón, por estar apoyándonos en este soñado debut mundialista.



¡¡Esto no ha hecho más que empezar!!#VamosEspaña | #Catar2022 | #ESP pic.twitter.com/SyYb1Cabdw — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 23, 2022

Lluvias de felicitaciones

Pero no fue el único personaje de peso que dedicó palabras a la hazaña alcanzada por 'La furia Roja'. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también felicitó a través de Twitter al equipo nacional por el gran arranque en la competición: "Impresionante debut de España en el mundial. ¡Menudo partidazo! Enhorabuena a toda la selección por esta goleada histórica. ¡A por el siguiente! #VamosEspaña".

El presidente del CSD, José Manuel Franco, señaló tras la victoria de la selección: "El debut de nuestra selección en el Mundial ha sido inmejorable. España ha firmado, posiblemente, la mejor puesta en escena en este campeonato, para orgullo de todos los aficionados que han seguido el encuentro desde el estadio y desde España".