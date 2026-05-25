Mundial 2026: Conoce a la selección de Noruega, sus figuras, mundiales y más

La selección de Noruega jugará el Mundial 2026 donde regresan después de 28 años de ausencia en una Copa del Mundo de la FIFA y se medirán a Irak, Senegal y Francia por el Grupo I.

Noruega cuenta con el entrenador Ståle Solbakken y con jugadores destacados como Erling Haaland y Martin Ødegaard.

Conoce a la selección de Noruega para el Mundial 2026

Noruega regresa después de 28 años a un Mundial, en total sumará su cuarto, el primero fue en 1938, luego en 1994, 1998 y ahora en el 2026. Su mejor actuación fue en el Mundial de Francia 98 donde clasificaron a los octavos de final, en fase de grupos le ganaron en un histórico resultado a Brasil 2-1 y cayeron luego contra Italia.

Lograron su clasificación al Mundial 2026 con puntuación perfecta en su grupo con Erling Haaland como protagonista con 16 goles. Actualmente es su jugador con más anotaciones en la historia con 55 tantos.

John Arne Riise es el jugador con más partidos con más de 110 encuentros.