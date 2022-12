Qatar 2022: ¿Era offside? ¿Era penal para Croacia vs Bélgica?

El árbitro asistente no vio la jugada de offside y dejó que siguiera por lo que hubo un pisotón en el área y anunció la pena máxima que no fue cobrado después que el VAR interviniera y cantará un offside que para muchos no era.

https://twitter.com/Futbool_Fotos/status/1598336535262371846 Detecte el offside y gane fabulosos premios pic.twitter.com/E8vNSi8YEY — QATAR 2022 (@Futbool_Fotos) December 1, 2022

https://twitter.com/milenagimon/status/1598336451653079042 ¿Esta gente en el VAR está aburrida? Offside??? Ni con lupa se ve. Y el plano abierto te indica que el 9 de Croacia habilita al 5 de Bélgica. Una cosa de locos



Llamemoslo OFFSIDE DE MANGUITO ROTADOR pic.twitter.com/0RHmFSj15f — milena gimon (@milenagimon) December 1, 2022

Las reacciones surgieron en seguida en las redes sociales y se preguntan cuáles son las nuevas reglas que tienen los árbitros para anular una jugada en la regla 11 del fútbol, que es el fuera de juego.

El fuera de juego sucede cuando un jugador del equipo rival está más adelantado que sus contrincantes y esto se conoce como una ventaja en el fútbol que es sancionada con tiro libre para el equipo que sea victima de la infracción.