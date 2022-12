Qatar 2022: Joao Félix no seguiría en el Atlético de Madrid

El gran nivel que muestra el joven portugués con Portugal en el mundial, deja en duda porque no cuenta con más minutos con su club en Madrid, lo que nos lleva directamente ante Simeone, al que se menciona que no poseen una buena relación, toda esta atmosfera negativa entre ambos, sumado a los pocos minutos que juega, prácticamente hace creer que Joao no continúa en al Atlético.