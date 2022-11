Qatar 2022: Lionel Messi llega al Mundial en un gran momento

“Cuando estuve en la casa de Messi, después de 10 años de no verlo, me dijo ‘Fabi, hace un año que me despierto a la noche pensando en la final (vs. Alemania) en Brasil. No puedo dormir’".



Fabián Soldini, primer representante de Lionel Messi, en Infobae. pic.twitter.com/RPESynZGdw