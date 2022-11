Qatar 2022: Lucas Hernández sale entre lágrimas por lesión y entra su hermano en su lugar

El hombre del Bayern Múnich tuvo que ser reemplazado por su hermano Theo Hernández, lateral del AC Milán.

Francia no recibió goles en 3 de sus últimos 4 debuts en los Mundiales. 0-0 vs. Suiza en 2006, 0-0 vs. Uruguay en 2010 y 3-0 vs. Honduras en 2014. Casualmente, el último seleccionado en marcarle en su presentación fue Australia, con el tanto de Mile Jedinak de penal, en Rusia 2018. Su última caída en un estreno de competencia fue contra Senegal, 0-1 en 2002.