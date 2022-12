Qatar 2022: Luka Modrić sigue brillando con 37 años 

Antes del partido, el centrocampista del Real Madrid dejaba planear la duda: "No sé cuánto tiempo voy a jugar con la selección nacional. Si alguien tiene una fórmula para mantenerme joven... que me la dé". A sus 37 años, quizá la fórmula no la ha encontrado, pero sí volvió a dar una lección de cómo marcar el ritmo que más convenía a su equipo en cada momento.