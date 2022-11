Qatar 2022: Luka Modric aumenta récord de partidos para Croacia en Mundiales

El "10" de Croacia, fue el balón de oro de la pasada Copa del Mundo de Rusia 2018 donde perderían en la final ante el onceno de Francia.

En Mundiales de la FIFA: Croacia registra 18 juegos con anotaciones, 6 partidos en los que no pudo marcar goles, 8 vallas invictas, 16 encuentros con tantos recibidos y 2 resultados con marcador final 0-0. En tanto, CAN no registra juegos con anotaciones, 4 partidos en los que no pudo marcar goles, 0 vallas invictas, 4 encuentros con tantos recibidos y ningún resultado con marcador final 0-0.