Qatar 2022: ¿Ya conoces las canciones de la Copa Mundial?

Para Qatar 2022, la FIFA decidió ir más allá y reforzar el evento con una plataforma streming llamada FIFA Sound en donde e incluir varias piezas musicales de varios de las máximas estrellas actuales de la música. A continuación traemos las principales canciones que estarás escuchando en la Copa del Mundo.

En abril, la FIFA lanzó el primer sencillo de la banda sonora oficial, “Hayya Hayya (Better Together)”. El tema optimista, con Trinidad Cardona, Davido y Aisha, fusiona R&B y reggae. “Al reunir voces de las Américas, África y el Medio Oriente, esta canción simboliza cómo la música y el fútbol pueden unir al mundo”, dijo el director comercial de la FIFA, Kay Madati. “Como parte de la renovada estrategia musical de la FIFA, la banda sonora compuesta por varias canciones acercará a los fanáticos apasionados al espíritu de la Copa Mundial de la FIFA como nunca antes”.

Hayya Hayya (Better Together) | FIFA World Cup 2022™ Official Soundtrack