EN VIVO

BÉISBOL

República Dominicana vs Panamá, EN VIVO en la Serie del Caribe Kids 2026

República Dominicana vs Panamá

República Dominicana vs Panamá, EN VIVO en la Serie del Caribe Kids 2026

FOTO: LIDOM

Las novenas de República Dominicana y Panamá (Federales de Chiriquí) se vieron las caras en la Serie del Caribe Kids 2026.

República Dominicana superó 5-2 a Panamá, representado por los Federales de Chiriquí, en el inicio de la Serie del Caribe Kids 2026 desde el Estadio Coloso del Pacífico “Don Alejo Peralta”.

Baja del sexto episodio - Dominicana 5-2 Panamá

Los canaleros anotaron las dos primeras carreras en las piernas de Thiago Serracín que recibió base por bolas y Noah Araúz que pegó doblete.

Todo el daño fue al relevista Isaac Brito, quien terminó sacando el último episodio.

Alta del sexto episodio - Dominicana 5-0 Panamá

Alams Rodríguez retiró sin problemas la entrada el labor de relevo.

Baja del quinto episodio - Dominicana 5-0 Panamá

Nelson Robledo, Miguel Moreno y Edgar Batista se ponchan.

Alta del quinto episodio - Dominicana 5-0 Panamá

Marcos, Marrero y Rodríguez fueron retirados por el relevista Eynar de León.

Baja del cuarto episodio - Dominicana 5-0 Panamá

Stanziola, García y Pérez fueron dominados.

Alta del cuarto episodio - Dominicana 5-0 Panamá

Dominicana atacó con imparable de Moisés Martínez, pero Miguel Samaniego lució grande con un buen relevo.

Baja del tercer episodio - Dominicana 5-0 Panamá

Panamá se fue en 1-2 y 3.

Alta del tercer episodio - Dominicana 5-0 Panamá

Nolbis Marcos conecta jonrón con uno en circulación.

Daniel Paniagua conecta jonrón con uno en circulación.

Se reanuda el partido

Se detiene el partido después de 2 episodios

Fue colocada la lona en el Estadio Coloso del Pacífico “Don Alejo Peralta” y el partido es detenido.

Baja del 2 episodio

El segunda base Brito captura el contacto solido de Carlos Pérez y Nelson Robledo llegó con boleto gratis a la primera base, para después robarse la segunda.

Miguel Moreno fue ponchado y Javier Kennedy fue retirado con línea a segunda.

Alta del 2 episodio

Yemmy Marreno llega a la primera con base por bolas y luego Jenderson Rodríguez fue ponchado con un lanzamiento quebrado del zurdo Cedeño.

Cristian Cedeño golpea a Daniel Paniagua y amenazan los dominicanos con hombres en primera y segunda base.

Hansel Espinal recibió pasaporte gratis para llenar las bases.

El derecho Luis Urriola entró en lugar de Cristian Cedeño para enfrentar a Dylan Genao, que fue retirado en jugada de 1 a 4 a 3, con un rodado con poca fuerza que no pudo tomar Urriola para la primera rayita en las piernas de Marrero.

Moisés Martínez fue ponchado para terminar la entrada.

Baja del 1 episodio

Thiago Serracín recibe base por bolas y un toque de sacrificio de Noah Araúz llevó a su compañero a la segunda base, en amenaza panameña.

Golpeado Kendrik Salinas.

De 9 a 2 a 5 la jugada, luego del elevado al jardín central, que no pudo controlar Calcaño, pero puso fuera a Serracín en la tercera base.

Félix García fue ponchado.

Arranca el partido, alta del 1 episodio

El zurdo panameño poncha a Jeison Calcaño. Isaac Brito sale retirado con línea a la primera base y de aire la tomó Kendrik Salinas.

Nolbis Marcos le pegó duro por el jardín central, pero Noah Araúz se metió debajo de la pelota para poner el tercer out y un cero en la entrada.

Se entonan las Notas del Himno Nacional de Panamá

Protagonistas entonan las Notas del Himno Nacional de Panamá desde territorio mexicano.

Panamá y sus protagonistas listos

Los rivales

Lanzador panameño para el inicio de la Serie del Caribe Kids 2026

El izquierdo santeño Cristian Cedeño será el encargado de subir al montículo para frenar los poderosos bateadores del conjunto rival.

En esta nota:
Seguir leyendo

República Dominicana vs Panamá: Fecha, hora y dónde ver Serie del Caribe Kids 2026

Serie del Caribe Kids 2026: Cristian Cedeño abrirá en el choque inaugural de Panamá

Recomendadas

Últimas noticias