República Dominicana vs Panamá, EN VIVO en la Serie del Caribe Kids 2026

Alta del 2 episodio

Yemmy Marreno llega a la primera con base por bolas y luego Jenderson Rodríguez fue ponchado con un lanzamiento quebrado del zurdo Cedeño.

Cristian Cedeño golpea a Daniel Paniagua y amenazan los dominicanos con hombres en primera y segunda base.

Hansel Espinal recibió pasaporte gratis para llenar las bases.

El derecho Luis Urriola entró en lugar de Cristian Cedeño para enfrentar a Dylan Genao, que fue retirado en jugada de 1 a 4 a 3, con un rodado con poca fuerza que no pudo tomar Urriola para la primera rayita en las piernas de Marrero.

Moisés Martínez fue ponchado para terminar la entrada.