FÚTBOL Fútbol Internacional -  10 de agosto de 2026 - 14:52

Real Madrid expresó sus condolencias y solidaridad con Colombia tras terremoto

El Real Madrid expresó mediante un comunicado sus condolencias a los familiares de los fallecidos y a todo el pueblo de Colombia tras el terremoto.

Real Madrid expresó sus condolencias y solidaridad con Colombia tras terremoto

Real Madrid expresó sus condolencias y solidaridad con Colombia tras terremoto

FOTO / REAL MADRID

El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva expresaron este lunes sus condolencias a los familiares de los fallecidos y a todo el pueblo de Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el territorio y ha causado la muerte, hasta el momento, de más de 110 personas.

"Desde el Real Madrid queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y deseamos la más pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro cariño", señaló el club blanco en un comunicado oficial.

El club español se sumó de esta forma a las muestras de apoyo recibidas por Colombia tras el seísmo, con un mensaje de condolencias dirigido especialmente a los familiares de las personas fallecidas y a quienes resultaron heridos.

El sismo, que tuvo su epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, se registró a las 07.34 hora local (12.34 GMT) a una profundidad de 82 kilómetros, según los datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

FUENTE: EFE

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