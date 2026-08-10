FÚTBOL Fútbol Internacional -  10 de agosto de 2026 - 15:30

El Atlético de Madrid y el Betis se unen a los mensajes de apoyo a Colombia

El Atlético de Madrid envió mensajes de solidaridad con el pueblo de Colombia luego de un terremoto.

El Atlético de Madrid y el Betis se unen a los mensajes de apoyo a Colombia

El Atlético de Madrid y el Betis se unen a los mensajes de apoyo a Colombia

Atlético de Madrid en X | Foto representativa

El Atlético de Madrid ha expresado este lunes sus condolencias a los familiares de los fallecidos y envía su "fuerza y apoyo al pueblo de Colombia" tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el territorio y ha causado la muerte, hasta el momento, de más de 110 personas.

El Atlético de Madrid se solidariza con Colombia

"Toda la familia rojiblanca nos unimos al dolor por las víctimas del terremoto que se ha producido en Colombia. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de los fallecidos y enviamos nuestra fuerza y nuestro apoyo al pueblo colombiano", escribe el club en su cuenta de X.

El sismo, que tuvo su epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, se registró a las 07.34 hora local (14.34 CET/12.34 GMT) a una profundidad de 82 kilómetros, según los datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El Betis también ofrece su apoyo

El Betis "muestra su pesar y envía sus condolencias a las víctimas, familiares y afectados por el terremoto en Colombia", un país del que son dos de los jugadores de su actual plantilla, el delantero Cucho Hernández y el centrocampista Nelson Deossa.

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