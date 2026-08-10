MLB: Revelan calendario de la postemporada 2026

El lunes, Major League Baseball ( MLB ) anunció su calendario para la postemporada del 2026. Aquí está todo lo que debes saber.

¿Cuándo empezará la postemporada?

No esperará a octubre este año. La acción iniciará el martes 29 de septiembre con el Juego 1 de cada una de las cuatro Series de Comodines al mejor de tres. Cada Juego 2 está programado para el 30 de septiembre, mientras que cada Juego 3 (de ser necesario) se jugaría el 1ro de octubre.

¿Todos los equipos clasificados participan en la Serie de Comodines?

No. Los mejores dos calificados de cada liga reciben un pase directo a la Serie Divisional. La Serie de Comodines enfrenta al Nro. 3 de cada liga con el Nro. 6, y al Nro. 4 con el Nro. 5. El clasificado más alto en cada Serie de Comodines es anfitrión de los tres encuentros.

Los ganadores de las Series de Comodines avanzarán a la Serie Divisional para enfrentar a esos mejores calificados.

¿Cuándo empezará y terminará la Serie Divisional?

Las cuatro Series Divisionales, presentadas por Booking.com, se pondrán en marcha el sábado 3 de octubre. La Serie Divisional es una ronda al mejor de cinco, con un formato 2-2-1, y los mejores dos clasificados de cada liga serán los anfitriones de los primeros dos encuentros de sus series, junto con el Juego 5 (de ser necesario). Si uno o dos Juegos 5 de la Serie Divisional de la Liga Nacional son necesarios, se jugarían el 9 de octubre. Si uno o dos Juegos 5 de la Serie Divisional de la Liga Americana son necesarios, se jugarían el 10 de octubre.

¿Cuándo empezarán y terminarán las Series de Campeonato?

La ronda de Series de Campeonato al mejor de siete comenzará con el Juego 1 de la SCLN el domingo 11 de octubre. La SCLA se pondrá en marcha al día siguiente, el 12 de octubre. La ronda de la Serie de Campeonato tiene un formato 2-3-2, y el clasificado más alto será el anfitrión de los Juegos 1-2 y los Juegos 6-7 (de ser necesario). El Juego 7 de la SCLN, de ser necesario, se jugaría el 19 de octubre. El Juego 7 de la SCLA se jugaría el 20 de octubre.

Entonces, ¿Cuándo empezará y terminará la Serie Mundial?

El Juego 1 de la Serie Mundial del 2026, está programado para el viernes 23 de octubre. La Serie Mundial es al mejor de siete, con un formato 2-3-2, y el equipo con la mejor marca del 2026 será el anfitrión de los Juegos 1-2 y 6-7 (de ser necesario). Hay días de viaje el 25 y 29 de octubre, este último dependiendo de si la serie se extiende a más de cinco partidos.

FUENTE: MLB