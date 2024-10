Carlos Alcaraz enfrentará a Rafael Nadal en Riad

Carlos Alcaraz batió con autoridad a Holger Rune (6-4 y 6-2) este miércoles y se citó el jueves con su compatriota Rafael Nadal, que se retirará el próximo mes, en las semifinales del 'Six Kings Slam', un torneo de exhibición que se disputa en Riad.

"Voy a ir a por todas, 'full power', no me sorprende que él esté entrenando al 100% y sintiendo la bola muy bien, por el jugador que es, la leyenda que es, no importa que se vaya a apartar del tenis pronto", dijo Carlitos.