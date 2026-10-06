Djokovic conquista su séptimo título del Abierto de China tras la retirada de De Miñaur

El serbio Novak Djokovic conquistó este martes su séptimo título del Abierto de China y el número 102 de su carrera tras la retirada del australiano Alex de Miñaur, con el marcador en 7-6 (3) y después de que este ganara el primer juego del segundo set.

La final duró una hora y 14 minutos sobre la pista dura de la central Diamond de Pekín, donde el serbio, de 39 años, concreto su victoria número 34 sin derrotas y se convirtió en el primer hombre que gana un título del circuito después de cumplir esa edad desde Ken Rosewall en 1977.

Djokovic estrenó su palmarés de 2026, quedó a un título de los 103 de Roger Federer y prolongó a veintiuna temporadas consecutivas su récord de años con al menos un trofeo, además de asegurar el ascenso al octavo puesto del ranking mundial y adelantar a De Miñaur, de origen hispano-uruguayo, en la carrera hacia las ATP Finals de Turín.

Novak Djokovic asegura que volverá a Pekín, aunque no sabe "en qué papel"

Preguntado por si regresará como jugador o preferirá dejar intacto su récord, el siete veces campeón de este torneo dejó un guiño a su imbatibilidad en Pekín. "También me gustaría que esta racha siguiera invicta el año que viene", dijo.

Djokovic ha ganado los 34 partidos que ha disputado en Pekín y esta semana superó las 31 victorias con las que Rafael Nadal inició su trayectoria en Roland Garros, el anterior mejor arranque de un jugador en un torneo en la era ‘Open’.

El serbio volvió a levantar el trofeo once años después de su última participación, en una final de una hora y 14 minutos sobre la pista dura de la central Diamond, y estrenó su palmarés de 2026 con el título número 102 de su carrera.

La conquista llegó tras meses de dificultades físicas y de salud y, según explicó, "en el mejor momento posible", como un impulso de confianza y una prueba de que todavía puede jugar al máximo nivel.

FUENTE: EFE