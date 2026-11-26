El histórico ex arquero de la selección española y del Real Madrid Iker Casillas se encuentra de visita en Panamá, en una colaboración entre Reebok y la FPF.
Iker Casillas habla de Panamá y su nueva generación de jugadores
"Me he tenido que enfrentar a Dely Valdés, sufrió bastante, Rommel Fernández también, son jugadores que atraen a las nuevas generaciones", mencionó Iker Casillas.
"Hay jugadores interesantes, Barría que juega en Brasil Yayita que está en Bélgica, es bueno que haya jugadores, chavales que quieran seguir practicando y que tengan referencia a las generaciones pasadas y que pongan en el mapa a Panamá, son embajadores del país", finalizó Casillas.
Iker estuvo presente en la firma que mantiene a Reebok como marca de Panamá, en unión con la FPF